Portogallo, solo 0-0 contro l’Irlanda: Leao in campo solo 27 minuti

Rafael Leao ha giocato solo 27 minuti nel match tra il suo Portogallo e l’Irlanda terminato con un pareggio a reti bianche

Il Portogallo non va oltre lo 0-0 in casa dell’Irlanda nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali. Una partita che per i lusitani è stata condizionata dall’espulsione di Pepe nel secondo tempo.

Un cartellino rosso che ha condizionato anche la gara di Rafael Leao, entrato al 56′ ma sostituito al minuto 83 per far spazio a Josè Fonte.