Portogallo Macedonia 2-0: lusitani ai Mondiali, pochi minuti per Leao

Portogallo Macedonia 2-0: lusitani qualificati ai Mondiali in Qatar, pochi minuti finali per il rossonero Rafael Leao

Il Portogallo batte la Macedonia del Nord per 2-0 nella finale dei play-off di qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar. Decisiva per la squadra di Fernando Santos la doppietta di Bruno Fernandes.

In campo anche Rafael Leao, subentrato al 77′ del match al posto di Diogo Jota. Per lui un finale di gara di gestione del doppio vantaggio.