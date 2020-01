Portieri Goleador: Begovic nella storia della Premier League

Gol con i guantoni, con lo Stoke city, Begovic è uno dei pochi portieri che hanno realizzato un gol nella storia della Premier League

“Alcune parate valgono come dei gol”, è una citazione che spesso si sente in TV o si legge nei giornali dopo la grande prestazione di un portiere, anche se a volte, sono proprio loro a segnare dei gol ed a entrare nella storia. Il Milan ha chiuso per Begovic, che sta al momento effettuando le visite mediche e a meno di particolari problemi in serata dovrebbe arrivare l’ufficialità.

Proprio Asmir Begovic è uno dei pochi portieri ad essere entrati nella storia della Premier League con la nomea di “Portiere Goleador”. Era il 2 novembre del 2013 e il bosniaco, allora in forza allo Stoke City, con un lungo rilancio dal fondo, beffava il portiere del Southampton, Artur Boruc, e portò in vantaggio la sua squadra che poi pareggiò 1 a 1 quella partita.

Begovic si unì a Peter Schmeichel, Paul Robinson, Brad Friedel e Tim Howard come unici portieri ad aver segnato un gol in Premier.