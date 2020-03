Portiere, tre ipotesi per il Milan: Meret, Musso o Sirigu

Calciomercato, Sirigu è la scelta più economica e più semplice, ma intrigano anche i profili di Musso e Meret

In attesa di definire con maggiore chiarezza la situazione di Gigio Donnarumma, il Milan sta dando un’occhiata al mercato dei portieri. Considerando che Begovic e Antonio Donnarumma, così come Reina, potrebbero salutare i rossoneri, si sta valutando l’acquisto di un altro portiere. Dovrà essere un profilo in grado di adattarsi sia al ruolo da titolare che a quello da comprimario.

Sirigu è la scelta più economica e più semplice, ma intrigano anche i profili di Musso e Meret. Per il portiere napoletano De Laurentiis non sembra intenzionato a fare sconti e scendere sotto la richiesta di 25 milioni. Diverso il discorso per Musso: l’Udinese parte da una valutazione iniziale di 15 milioni, cifra che potrebbe andare al ribasso a giugno.