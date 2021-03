Portiere Milan: sondato il baby-prodigio Maarten Vandevoordt

Portiere Milan, con il dubbio Donnarumma ancora da sciogliere si visiona il giovane Maarten Vandevoordt del Genk

Continua a tenere banco la questione relativa al futuro di Gianluigi Donnarumma in rossonero. In attesa di sciogliere i dubbi riguardo al rinnovo del proprio estremo difensore, Massara e Maldini si stanno guardando intorno e avrebbero puntato gli occhi su un altro baby fenomeno messo in luce tra i pali del Genk.

Si tratta di Maarten Vandevoordt, il 19enne estremo difensore – scrive la Gazzetta dello Sport – vanta già 17 presenze in prima squadra, tra cui una in Champions, l’anno scorso contro il Napoli.