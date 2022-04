Pobega, il Toro vuole trattenerlo: muro totale del Milan. C’è un retroscena, ecco perché i rossoneri lo rivogliono subito

L’intenzione di Torino è quella di trattenere Tommaso Pobega in prestito un’altra stagione, questa volta inserendo un diritto di riscatto. Il Milan per ora ha alzato un muro di fronte ai ripetuti tentativi granata.

Al momento, paiono tendenti allo zero le possibilità che il giocatore resti sotto la Mole: l’unico spiraglio sarebbe legato alla variabile Bremer. Ai rossoneri il giocatore serve anche per la compilazione della prossima lista Uefa. I 4 giocatori del vivaio dovrebbero alla fine comparire tra lo stesso Pobega, Calabria, Gabbia, Maldini e Plizzari (ora al Lecce). Per avere 25 giocatori in Champions comunque al Milan servono due italiani in più, uno potrebbe essere Pobega. Lo scrive Tuttosport.