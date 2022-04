Calciomercato Milan: nuovi contatti per Bremer. Sgarbo all’Inter? Il Torino spera in un’asta

Come racconta Tuttosport l’Inter è in pole per Bremer. Si ragiona su una valutazione di 25 milioni di euro col possibile inserimento di Dimarco nella trattativa.

Juventus e Napoli restano alla finestra in caso di cessione di De Ligt o Koulibaly, mentre il Milan ha prenotato Botman. Il Torino però continua a sperare in un’asta e da qui si spiegano i nuovi contatti col Diavolo, via intermediari. Il Toro è interessato a trattare col Milan pure per la questione Pobega che i granata vorrebbero un altro anno in prestito ma questa volta con diritto di riscatto.