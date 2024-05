Fonseca Milan, la prossima settimana potrebbe essere quella DECISIVA! Cosa filtra sul futuro del tecnico portoghese

Fonseca Milan, la settimana prossima potrebbe essere quella DECISIVA! Cosa filtra sul futuro del tecnico portoghese che piace ai rossoneri

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano ai microfoni di Sky Sport, la settimana prossima potrebbe essere decisiva per il futuro di Fonseca, maggiore indiziato per la panchina Milan per il post Pioli.

Il tecnico portoghese, per cui c’è un’offerta prepotente del Marsiglia, avrà un un appuntamento con il Lille, club con cui è in scadenza di contratto al termine della stagione.