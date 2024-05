Lopetegui Milan, spunta un RETROSCENA sul dietrofront del club rossonero: i dettagli sulla trattativa con il tecnico spagnolo

Il prossimo allenatore del Milan non sarà sicuramente Lopetegui e non per colpa della protesta social dei tifosi rossoneri.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il tecnico spagnolo non convinceva la dirigenza rossonera già prima della protesta social dei tifosi quando il suo nome è uscito fuori. Infatti, non si era mai andati oltre a qualche colloquio: nessun precontratto, niente di tutto questo. Per questo motivo l’ex Siviglia è stato scartato senza rimpianti.