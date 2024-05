Intervista Maldini, l’ex Milan CENSURATO dalla Lega Serie A? Alciato svela tutti i dettagli: COSA È SUCCESSO

Maldini CENSURATO dalla Lega Serie A? L’intervistatore Alciato svela tutti i dettagli: COSA È SUCCESSO. Le parole del giornalista

Il giornalista Alessandro Alciato, autore dell’intervista all’ex Milan Paolo Maldini, si è voluto esprimere sulla questione dopo le polemiche scaturite da una presunta censura avvenuta da parte della Lega Serie A.

Quindi:



-mi sono inventato la richiesta arrivata ai ragazzi della redazione di Radio Serie A di non mandare più in onda l’estratto relativo alla dichiarazione di Paolo Maldini sullo scudetto dell’Inter?



-mi sono solo immaginato l’oscuramento dell’intervista su YouTube durato… pic.twitter.com/262U0aH92F — Alessandro Alciato (@AAlciato) May 15, 2024

MESSAGGIO – «Quindi: mi sono inventato la richiesta arrivata ai ragazzi della redazione di Radio Serie A di non mandare più in onda l’estratto relativo alla dichiarazione di Paolo Maldini sullo scudetto dell’Inter? Mi sono solo immaginato l’oscuramento dell’intervista su YouTube durato quasi 24 ore? Mi sono solo immaginato che l’intervista sia ricomparsa sul canale YouTube solo dopo una telefonata di fuoco di Paolo Maldini in Lega (Lega che aveva precedentemente ricevuto qualche telefonata dal Milan)? Mi sono solo immaginato la richiesta di ‘attenersi alle decisioni assunte’ ? La risposta è: no.».