Conte Milan, escluso al mille per mille l’arrivo del tecnico! La RIVELAZIONE che sorprende i tifosi rossoneri sull’allenatore

Il giornalista Pellegatti ha analizzato a TvPlay quello che potrebbe essere il prossimo allenatore del Milan. In particolare, su Conte sono arrivati importanti aggiornamenti con l’esclusione totale della pista rossonera nel futuro del tecnico. In corsa ci sarebbero ancora i nomi di Conceicao e Fonseca: i prossimi giorni saranno decisivi per il dopo Pioli.

PAROLE – «Escludo al mille per mille l’arrivo di Conte sulla panchina del Milan».