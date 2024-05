Koopmeiners Milan, Giuntoli lo elogia: sarà corsa a due per il centrocampista? Le DICHIARAZIONI nel pre-partita di Atalanta-Juve

Il direttore sportivo della Juventus Giuntoli ha parlato nel pre-partita della sfida contro l’Atalanta di Koopmeiners, calciatore accostato anche al calciomercato Milan. Le parole a Mediaset.

KOOPMEINERS DA JUVE – «Koopmeiners è sicuramente un bravo calciatore, l’Atalanta ne è piena. Ma voglio parlare più dei nostri, ci hanno portato in finale, sono bravi. In questo momento non vogliamo pensare al mercato. Il focus è a stasera».