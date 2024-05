Smalling su Roma Milan: «Sarà una bella partita per far divertire la gente». Le parole del difensore inglese

Il difensore della Roma Smalling ha parlato in conferenza stampa per analizzare il match contro il Milan.

PAROLE – «Anch’io sono già stato in Australia in passato. Lo stadio di Perth è stupendo, affascinante. Sarà una bella partita anche per far divertire la gente. Qui c’è entusiasmo nei confronti del calcio, per questo è bello esserci. I tifosi ti aspettano fuori dall’albergo per un autografo o una foto».