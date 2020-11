Pobega, tanti elogi dagli allenatori: sarà il futuro del Milan

Attilio Tesser ha parlato in termini positivi di Tomaso Pobega, gioiello di proprietà del Milan in prestito allo Spezia

«Non sono sorpreso. Tommaso ha nelle sue corde la finalizzazione e i tempi di inserimento. A Pordenone l’anno scorso nella prima parte era capocannoniere. Ha potenza, un grande tiro, qualità importanti. Spezia posto ideale per crescere? Assolutamente si.

A differenza di come gioca Milan che gli auguro di conquistare, lui oggi ha caratteristiche indicate per un centrocampo a tre. Con l’esperienza migliorerà ancora. Sono felice di aver contributo, insieme alla società, al suo percorso di crescita. Per lui allenamento e partita sono uguali. Chi ha qualità merita di arrivare» ha dichiarato Tesser in un’intervista a TMW