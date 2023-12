Pobega a Sky: «Sappiamo come reagire alle difficoltà»

Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, ha parlato a Sky prima del match contro il Frosinone. Le sue dichiarazioni

Tommaso Pobega a Sky prima di Milan Frosinone.

MILAN FROSINONE – «Ogni volta che c’è una partita dobbiamo mettere ciò che abbiamo per portare a casa il risultato. Deve essere il nostro obiettivo».

COME STA LA SQUADRA PSICOLOGICAMENTE – «Dopo una sconfitta c’è sempre un momento in cui hai difficoltà ma sappiamo come reagire, lo abbiamo dimostrato tante volte. Sappiamo lasciare alle spalle una sconfitta e reagire, dobbiamo ripartire da questo».