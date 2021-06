Pobega oggetto del desiderio: tre squadre di Serie A sul rossonero

Pobega non interessa solo all’Atalanta: anche Sampdoria e Verona hanno chiesto informazioni al Milan sul centrocampista

Pobega oggetto del desiderio. Il centrocampista italiano, che ritornerà al Milan dopo il proficuo prestito allo Spezia, potrebbe passare da Milanello solo per qualche giorno. Detto nei giorni scorsi dell’interesse dell’Atalanta, altre due squadre di Serie A hanno allacciato contatti con il Milan. Come riporta Daniele Longo, anche Sampdoria e Verona vorrebbero prelevare Pobega in vista della prossima stagione.

VALUTAZIONE IMPORTANTE – Il Diavolo valuta il centrocampista intorno ai 15 milioni di euro, una cifra importante per uno dei prodotti più fulgidi del settore giovanile rossonero.