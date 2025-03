Condividi via email

Pobega Milan, il club rossonero lo aggiunge alla lista: anche lui in estate… Segui le ultimissime sul club rossonero

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, tra i calciatori in uscita nel prossimo calciomercato Milan, quello estivo, c’è anche Tommaso Pobega, centrocampista attualmente in prestito al Bologna e legato ai rossoneri da un contratto fino al 2026.

I felsinei hanno il diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro: la sensazione è che con un piccolo sconto la società di Saputo possa completare l’acquisto a titolo definitivo del ragazzo.