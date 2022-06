Pobega Milan: pronto il ritocco dell’ingaggio, i dettagli

Tra i giocatori che rientreranno al Milan dai prestiti c’è Tommaso Pobega. Il centrocampista resterà in rossonero

Tra i giocatori che rientreranno al Milan dai prestiti c’è Tommaso Pobega. Il centrocampista resterà in rossonero.

Come riportato da Tuttosport il centrocampista di origine triestina avrà la sua chance per convincere Pioli nel ritiro pre-campionato e non verrà ceduto a meno che non arrivino offerte irresistibili. Per Pobega sarebbe pronto anche un adeguamento del contratto, dopo la crescita avuta negli ultimi due anni: attualmente il calciatore cresciuto nel vivaio rossonero ha un contratto fino al 2025 e percepisce meno di 500.000 euro.