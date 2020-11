Pobega e Plizzari, il fattore P che vale il futuro del Milan

Pobega e Plizzari rappresentano il futuro del Milan. L’anno prossimo andrebbero a colmare due lacune della rosa

Pobega e Plizzari rappresentano il futuro del Milan. Fin qui niente di nuovo, ma considerato anche un altro aspetto importante. I due giocatori l’anno prossimo potrebbero tornare dai prestiti rispettivamente dallo Spezia e dalla Reggina. L’obiettivo del Milan è di trattenerli per eventualmente integrare la rosa.

La grana Donnarumma non lascia dormire sonni tranquilli. In caso di partenza del portiere, sarebbe proprio l’estremo difensore della Reggina a prenderne il posto. Per quanto riguarda Pobega invece, la dirigenza milanista potrebbe decidere di inserirlo nel centrocampo come quarto uomo oltre a Bennacer, Kessie e Tonali.