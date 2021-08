Pobega, contro il Real opportunità orientata verso il futuro, Pioli ha un’arma in più per la sfida di questa sera e per la stagione al via

Pobega, contro il Real opportunità orientata verso il futuro, Pioli ha un’arma in più per la sfida di questa sera e per la stagione al via. Gazzetta dello sport di questa mattina, lo mette tra i partenti a partita in corso ma con un appunto fondamentale sul futuro: “Pobega riserva ma avrà spazio: “Pioli pensa di tenerlo visto che Kessie e Bennacer hanno la Coppa d’Africa”.

A PARTITA IN CORSO- “A partita in corso ci sarà spazio per Pobega- si legge a pag. 35- che Pioli sta studiando in queste settimane. Il giovane centrocampista gli piace e se partirà sarà soltanto per un’altra stagione in prestito, ma ilMilandeve ancora valutare l’opportunità di tenerlo a casa, dato che la coppa d’Africa, con Kessie e Bennacer presumibilmente impegnati a gennaio, lascerà un bel vuoto in mezzo.