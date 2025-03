Pobega, assist anche in Bologna Lazio: i numeri della stagione del calciatore di proprietà del Milan

Pobega, centrocampista di proprietà del Milan, attualmente in prestito al Bologna, ha aumentato il proprio bottino contro la Lazio

Tommaso Pobega ha trovato un assist nel 5-0 siglato dal Bologna ai danni della Lazio. Per il centrocampista classe 1999 sono 4 gol e 3 assist in stagione, un bottino niente male.

Il calciatore è in prestito con diritto di riscatto in favore dei felsinei. Per cui, almeno per ora, il club che detiene il suo cartellino è il Milan. Sarà la compagine emiliana a decidere se confermarlo o meno al termine della stagione.