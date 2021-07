Pobega a Casa Milan: si discute il futuro del centrocampista

Tommaso Pobega è negli uffici di Casa Milan. Il centrocampista discuterà il futuro insieme alla dirigenza

Non si ferma la programmazione del mercato, in entrata e in uscita, da parte del Diavolo. Pochi minuti fa, come ripreso da Radio Rossonera, Tommaso Pobega ha fatto arrivo presso gli uffici di Casa Milan.

Il centrocampista sta incontrando proprio in questi minuti la dirigenza rossonera per discutere il proprio futuro. Sul giocatore, ricordiamo, è forte l’interesse dell’Atalanta.