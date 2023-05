Platini: «Euroderby? L’avvicinamento sarà infuocato». Le parole dell’ex calciatore ed ex presidente Uefa sulla sfida tra Milan ed Inter

Michel Platini ha parlato, durante un evento di golf organizzato dalla Fondazione Vialli e Mauro, della sfida di Champions tra Inter e Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Milan-Inter più difficile l’avvicinamento alla partita o giocarla? Bella domanda, dipende. Io venivo da un calcio francese dove non c’erano giornalisti e sono arrivato in quello italiano dove si parlava soltanto di calcio tutto il giorno. Una volta ho detto che preferivo i 90 minuti della partita, così almeno in quel momento non si parlava di calcio. L’avvicinamento sarà infuocato, la partita è quello che conta per i giocatori. Paradosso squadra in semifinale nelle coppe europee ma Italia fuori dal mondiale? Niente è razionale nel calcio, normalmente dovrebbe essere il contrario visto che in Italia ci sono meno soldi che in altri paesi. Il mondiale allargato non mi piace».