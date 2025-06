Pisa, dopo Filippo Inzaghi, i toscani potrebbero essere guidati da un altro ex Milan. Questa la notizia

Il Pisa, neopromosso in Serie A, non continuerà con Filippo Inzaghi in panchina, nonostante l’ultimo ottimo campionato. Il club toscano cerca quindi un nuovo allenatore e potrebbe optare per un altro ex calciatore del Milan.

Stando a quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio account X, il Pisa avrebbe avanzato i primi contatti con Andrea Pirlo. Ex mister di Juventus e Sampdoria che è alla ricerca di una nuova panchina.