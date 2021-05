Pirlo si gioca la panchina, il Milan va all in per la Champions

La prossima sfida tra Juventus e Milan sarà fondamentale per entrambi i club. Il futuro in bilico per le due squadre

La prossima sfida tra Juventus e Milan sarà fondamentale per entrambi i club. Da una parte ci sarà Andrea Pirlo che si gioca la panchina e la qualificazione in Champions League. Un passo falso contro i rossoneri pregiudicherebbe una stagione già di per sé fallimentare.

Dall’altra parte c’è Pioli che è costretto a vincere per non rischiare tutto all’ultima giornata contro l’Atalanta. In un campionato in cui l’Inter ha già festeggiato lo scudetto, le uniche attrattive sono rimaste la lotta salvezza e la lotta per la Champions.