Pirlo ci pensa: mega offerta da Dubai! L’ex Milan vuole per un altro club

Pirlo, è arrivata all’ex centrocampista del Milan una mega offerta da Dubai: l’italiano punta però alla panchina del Pisa

Andrea Pirlo, ex Milan, è ad un bivio importante per la sua carriera. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, Pirlo ha ricevuto un’offerta importante da Dubai, che potrebbe cambiare significativamente il corso della sua carriera. Questa offerta potrebbe rappresentare una nuova sfida stimolante e un’opportunità di crescita professionale in un contesto diverso.

Allo stesso tempo, Pirlo è ancora nella lista dei candidati per sostituire Filippo Inzaghi sulla panchina del Pisa, squadra appena promossa in Serie B non Serie A. Il Pisa sembra avere diverse opzioni per la scelta del nuovo allenatore, e Pirlo è uno dei nomi più interessanti.