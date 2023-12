Pioli rincuora Tonali: «Gli siamo vicini, non ci sono dubbi sulle qualità». Le parole del tecnico rossonero

L’allenatore del Milan Pioli ha parlato nella conferenza stampa di vigilia della sfida con il Newcastle sull’ex rossonero Tonali.

TONALI «Sono vicino a Sandro, purtroppo è caduto in una cosa delicata, gli siamo vicini e spero gli possa servire in futuro. Non ci sono dubbi sulle sue qualità il Newcastle ha preso un ottimo giocatore»

