Pioli sul mercato: «Idee chiare e condivise. Ecco che difensore cerchiamo»

Stefano Pioli ha parlato così del calciomercato del Milan. Le sue dichiarazioni nella conferenza stampa della vigilia del match con la Roma

Stefano Pioli si aspetta l’arrivo di un difensore centrale dal mercato invernale. Il tecnico rossonero ne ha parlato in conferenza stampa.

«Le idee sono chiare e condivise. L’infortunio di Kjaer ci costringe a fare qualcosa in difesa se ci sarà la possibilità, non ho fatto altre richieste. Vogliamo un difensore completo, è un ruolo troppo importante. Deve saper accettare l’uno contro uno, con grande tempismo e predisposizione ad avere coraggio, oltre a saper dettare i tempi in possesso palla. La società è pronta ed attenta, non sarà un mercato scoppiettante ma troveremo il giocatore giusto per noi.»