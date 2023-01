Nella conferenza stampa della vigilia del match con il Lecce, Stefano Pioli ha rilasciato qualche dichiarazione sulla questione rinnovi

RINNOVO BENNACER: «Felicissimo per il rinnovo di Bennacer, Isma è molto ambizioso. Non è presuntuoso, molto umile. Molto contento anche per i dirigenti e per il club perchè significa confermare o continuare un percorso. Arriveranno presto anche altre buone notizie, me lo auguro»

