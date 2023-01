Conferenza Pioli: «Dobbiamo migliorare nei dettagli, recuperati Origi e Kjaer. Felice per Bennacer»

Stefano Pioli, tecnico del Milan, presenterà in conferenza stampa la sfida di domani in trasferta contro il Lecce: le sue parole

Stefano Pioli interverrà in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro il Lecce: segui con noi la diretta LIVE a partire dalle 14.

CONFRONTO: «Ho letto determinazione e volontà. Nelle ultime due partite non abbiamo raggiunto risultati che stavamo controllando. Dobbiamo fare qualcosa di più ma ho visto lo spirito giusto per cercare di migliorare»

INFORTUNATI: «Il gruppo è forte quando è al completo. Giocatori come Zlatan, come Simon, come Florenzi non sono forti solo tecnicamente ma anche come carisma e leadership. Origi e Kjaer sono recuperati per domani, Rebic no ma partirà lo stesso con noi perchè potrebbe essere a disposizione per la Supercoppa. Gli altri spero di averli a disposizione presto. Ritiro? Nasce da una mia esigenza, quando c’è qualcosa che non va faccio fatica ad aspettare il giorno dopo. Ho voluto parlare subito con i miei giocatori per spiegare cosa abbiamo sbagliato e perchè serviva riposare al meglio essendo andati ai supplementari»

MANCANZE: «Non devo essere d’accordo con quello che dicono fuori. La mia valutazione è un’altra. Contro la Roma vincevamo meritatamente fino a 5 minuti dalla fine dopo un’ottima prestazione. Col Torino eravamo in controllo e non siamo riusciti a portarla a casa. Attenzione, determinazione e qualità, dobbiamo migliorare queste cose. Noi abbiamo perso o non vinto partite per dettagli. Non è questione di seconde linee»

GARA COL TORINO: «Col Torino abbiamo fatto 36 tiri ma solo 8 in porta. Ci è mancata lucidità. Siamo stati poco frenetici, volevamo troppo il risultato. Sono cose che abbiamo imparato. Dobbiamo metterle in pratica domani e in Supercoppa. Vranckx ha ottime qualità, si sta inserendo bene. Gli concederò lo spazio che merita, c’è tanta concorrenza. Io devo fare le scelte per avere la squadra più competitiva possibile»

MOTIVAZIONI: «Non credo che sia un problema di motivazioni, credo che sia una questione di qualità. Per vincere dobbiamo alzare il livello delle nostre prestazioni, senza dubbio.»

ADLI: «Adli si sta allenando bene, molto disponibile e positivo. Faccio le scelte migliori per la singola partita. Lui è stato quello più penalizzato ma non ha un problema di adattamento. Ho fatto altre scelte ma è sul livello degli altri»

MERCATO CHIUSO: «Sapevo che il mercato era chiuso e resto convinto che il nostro problema è solo quello di recuperare i giocatori. Non c’è bisogno di intervenire. Bakayoko? Non so se partirà, non ci sono novità. Lui è un professionista incredibile, al momento non ho novità su questa situazione»

CRITICHE: «Credo che sia abbastanza normale che rispetto all’anno scorso ci siano più critiche nei nostri confronti perchè abbiamo vinto lo scudetto giocando un ottimo calcio. Ma è quello che vogliamo, cercare di vincere tutte le partite. Nelle ultime gare le critiche sono giuste. La stagione è ancora lunga, il campionato non finirà domani o stasera. La Supercoppa è un obiettivo molto importante, è una finale secca. Il campionato è ancora lungo. Non dimentichiamoci come abbiamo vinto lo scudetto con tanti punti di distacco a metà febbraio. Siamo in linea rispetto allo scorso anno ma in termini di punteggio vogliamo fare meglio»

OBIETTIVI: «I grandi obiettivi si raggiungono anche attraverso piccoli passaggi. Dopo il pari con la Roma abbiamo messo la classifica dello scorso anno dopo il girone d’andata dove abbiamo girato a 42.»

DE KETELAERE: «De Ketelaere ha fatto una buona partita soprattutto da centravanti. Dopo con gli spazi più stretti e la stanchezza si è fatta sentire abbiamo trovato più difficoltà, lui compreso, nel ricevere palloni»

MILAN-ROMA: «Milan-Roma ottima partita fino a 5 minuti dalla fine, col Torino abbiamo fatto una partita ottima fino alla parità numerica, insufficiente dopo. Non credo che sia determinante la difesa a 4 o a 3. La squadra deve avere una strategia e questa continua ad averla. Dobbiamo lavorare sui dettagli, per noi vincere o perdere deve cambiarci il mondo»

RINNOVO BENNACER: «Felicissimo per il rinnovo di Bennacer, Isma è molto ambizioso. Non è presuntuoso, molto umile. Molto contento anche per i dirigenti e per il club perchè significa confermare o continuare un percorso. Arriveranno presto anche altre buone notizie, me lo auguro»

DEST: «Dest ha fatto un’ottima prestazione col Torino, l’unico problema che ha è la testa. Deve avere questa attitudine tutti i giorni. Non gli piace partire alto, da più basso può fare meglio. Deve dar fastidio anche in fase difensiva vista la gamba che ha. Ha ottime qualità ma deve lavorare con intensità tutti i giorni»

NAPOLI-JUVE: «Allegri e Spalletti sono due toscani a cui piace darsela contro uno con l’altra. La favorita per me è il Napoli, 7 punti di vantaggio sono tanti ma non sono decisivi perchè bisognerà fare più di 85 punti. Mi godrò quella che sarà una grande partita»

LECCE E COLOMBO: «Credo che il gol che abbiamo subito col Torino è uno dei pochi preso in ripartenza. Abbiamo riaggredito bene ma non abbiamo fatto fallo. Non è però una tematica che ci vede in difetto da più tempo. Col Lecce non sarà facile, una squadra con grande fiducia, in casa hanno battuto la Lazio. Stanno bene sotto tutti i punti di vista, ci creerà difficoltà. Colombo sta facendo molto bene , lo seguiamo con grande attenzione»