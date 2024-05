Calciomercato Milan, Giuntoli gela Ibrahimovic! Strategia per l’olandese, Diavolo sorpassato? Ultime

Calciomercato Milan, Giuntoli pronto a beffare Ibrahimovic: pianificata la strategia per Zirkzee, i dettagli

Il calciomercato Milan potrebbe perdere la corsa per Joshua Zirkzee, attaccante olandese individuato da tempo come rinforzo ideale per l’attacco della prossima stagione. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti, la Juve avrebbe pronta la strategia per arrivare al classe 2001.

Huijsen, Soulé e Iling Junior: queste le cessioni pianificate da Giuntoli per raccogliere la cifra necessaria per convincere il Bologna. L’idea è quella di comporre la coppia con Vlahovic.