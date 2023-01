Pioli su Napoli-Juve: «Mi godrò una grande partita»

Nella conferenza stampa della vigilia del match con il Lecce, Stefano Pioli ha rilasciato qualche dichiarazione su Napoli-Juve

Stefano Pioli parla così del big match tra Napoli e Juventus. Le dichiarazioni del tecnico rossonero in conferenza stampa.

NAPOLI-JUVE: «Allegri e Spalletti sono due toscani a cui piace darsela contro uno con l’altra. La favorita per me è il Napoli, 7 punti di vantaggio sono tanti ma non sono decisivi perchè bisognerà fare più di 85 punti. Mi godrò quella che sarà una grande partita»

LA CONFERENZA INTEGRALE