Stefano Pioli nella conferenza stampa della vigilia di Fiorentina-Milan ha parlato così del momento di forma di Zlatan Ibrahimovic. Le dichiarazioni del tecnico rossonero.

«Ibrahimovic potrebbe giocare titolare anche adesso, magari non tutta la partita ma arriverà presto. Zlatan è Zlatan, è normale che voglia giocare dall’inizio. Il suo recupero è molto importante, gli allenamenti con lui o senza di lui sono diversi. Per noi è un’arma in più».

