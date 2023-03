Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro la Fiorentina

ASTORI: «Davide domani sorriderà, intimamente per me a Firenze è una partita particolare, lui è sempre con me. Il destino è così. Sono contento che sia stata istituita un’associazione a suo nome, lui lo avrebbe voluto. Sarà una partita particolare».

MILAN-FIORENTINA: «La partita di domani è molto importante, per noi la Champions è domani. Le due squadre per principi di gioco si assomigliano. Ci daranno filo da torcere ma vogliamo continuare il nostro momento e vincere».

DE KETELAERE: «Ogni partita ogni singolo giocatore deve pensare di essere decisivo. Domani non ci sarà Brahim per una lieve distorsione al ginocchio. Domani gioca De Ketelaere ma dipenderà dall’atteggiamento di tutta la squadra il risultato finale».

JUVENTUS: «Noi facciamo la corsa su noi stessi e non sulla Juventus, servono tanti punti per la Champions. Non guardiamo la classifica e pensiamo partita per partita».

ANCORA ASTORI E RECUPERI: «Davide a noi ha lasciato tanti insegnamenti che vogliamo portare avanti. Era un esempio di serenità e determinazione, era un capitano vero. Su quello che si può fare per evitare certe cose non sono io a doverlo dire. Noi dobbiamo cominciare a dare continuità, quando facciamo determinate prestazioni abbiamo grosse possibilità di portare a casa i tre punti. Abbiamo recuperato giocatori importanti, domani ci saranno Calabria e Florenzi. Questi sono i mesi decisivi».

THIAW E BENNACER: «Malick ha grande applicazione che fa parte del ruolo. I difensori non possono mai mollare, lui lo sta facendo. Rimane un giocatore molto giovane ma con grandi margini di miglioramento. Bennacer ci sarà domani».

IBRAHIMOVIC: «Ibrahimovic potrebbe giocare titolare anche adesso, magari non tutta la partita ma arriverà presto. Zlatan è Zlatan, è normale che voglia giocare dall’inizio. Il suo recupero è molto importante, gli allenamenti con lui o senza di lui sono diversi. Per noi è un’arma in più».

CONCENTRAZIONE PER DOMANI: «Basta allenarsi come stiamo facendo, abbiamo preparato benissimo la partita e giocheremo la miglior gara possibile. Poi da domenica penseremo al Tottenham e per recuperare le energie. Al momento però ci siamo concentrati solo su questa partita».

THIAW IN PANCHINA FINO AD ORA: «Perchè faccio l’allenatore e faccio delle scelte. Se non ho messo Thiaw prima era perchè vedevo meglio altri compagni. Ora è pronto e gioca».

CARDINALE: «Parlo con Maldini e Massara spesso, Cardinale ha una filosofia diversa, lo sento spesso dopo le partite ma mai prima perchè ha grande rispetto del lavoro di ogni componente del club».

CARATTERISTCHE: «A volte scegliamo caratteristiche diverse, attacchiamo spesso con 5 giocatori e il quinto deve attaccare il secondo palo. Domani staremo a 4 o a 3 nel corso della gara, dobbiamo essere compatti. L’abbiamo ritrovata, non dipende dal modulo».

ANCORA SU IBRA: «Ibrahimovic è un giocatore che alza il livello della squadra così come Maignan, così si hanno più possibilità di vincere le partite».

BOMBER: «Nemmeno quando abbiamo vinto lo scudetto abbiamo vinto un bomber da 25 gol, sarei contento se ce l’avessimo ma possiamo mandare in gol tanti giocatori. Importante è essere imprevedibili. Domani gioca la squadra migliore, poi ho i cambi a disposizione».

ITALIANO: «Italiano è uno degli allenatore giovani migliori, la Fiorentina gioca un bel calcio, sta facendo benissimo nelle coppe. Le difficoltà ci saranno anche domani, soffriremo ma abbiamo avuto anche buoni risultati».

INFORTUNIO BRAHIM: «Brahim Diaz ha avuto un lieve trauma distorsivo, faremo di tutto per recuperarlo contro il Tottenham».

SETTIMANA PASSATA: «Quella passata è stata una settimana positiva, ne abbiamo beneficiato. Ma dobbiamo insistere perchè il campionato è lungo e dobbiamo fare tanti punti. Domani abbiamo l’opportunità di vincere un’altra partita e dobbiamo capire che possiamo vincere in qualsiasi momento».

ADLI E VRANCKX: «Adli e Vranckx sono pronti per giocare poi io farò le mie scelte».

REBIC E MESE DI GENNAIO: «Lo spirito della squadra è ottimo, le vittorie ti danno più fiducia e certezze e queste ce le dobbiamo portare in campo. Rebic? Ante è un giocatore importante con caratteristiche diverse da Rafa ma che possono aiutare tanto la squadra. A gennaio abbiamo avuto delle difficoltà, è stato evidente. Il Mondiale c’è stato per tutti, noi abbiamo pagato un prezzo un pò troppo caro ma ora abbiamo l’opportunità di riprenderci qualcosa».