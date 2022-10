Pioli su Berlusconi: «Questa settimana non mi ha chiamato…». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato, anche scherzando, in conferenza stampa del suo rapporto con Silvio Berlusconi. Ecco le parole del tecnico del Milan:

«Non mi ha chiamato questa settimana (sorride, ndr). In passato mi ha chiamato, si chiamava di calcio in generale e poi anche di questioni tattiche come l’inizio dell’azione dal basso»