Pioli: «Sto troppo bene con la mia squadra, ora siamo sul pezzo»

Intervistato a fine partita ai microfoni di Dazn, Stefano Pioli ha commentato la vittoria dei rossoneri a San Siro contro la Juventus: «Giro i complimenti ai miei giocatori, stanno dimostrando grande mentalità e uno spirito incredibile. Abbiamo dimostrato di essere squadra e di crederci fino alla fine, siamo stai premiati con una vittoria. Il lavoro quotidiano a Milanello ci fa portare avanti le nostre idee e raggiungere gli obiettivi. Ci siamo compattati nelle difficoltà, abbiamo pensato solo a lavorare».

Sulle prossime partite: «Tuttavia non abbiamo fatto ancora niente, ora concentriamoci sul Napoli perché abbiamo le qualità per finire bene il campionato e dobbiamo restare sul pezzo. Non sto pensando al 3 agosto, sto pensando al Napoli. Sto troppo bene con la mia squadra e non sono preoccupato per il futuro».

Sulla condizione fisica: «Il lavoro dello staff e dei giocatori in fase di lockdown è stato fondamentale, nessuno è mai mancato in tutti questi mesi. L’aspetto fisico è importante, ma adesso la squadra è più consapevole e sta bene in campo. Siamo stati bravi a sfruttare il rigore, poi abbiamo preso coraggio e consapevolezza».