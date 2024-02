Pioli Spalletti, telefonata del ct all’allenatore del Milan: «Mi ha chiesto questa cosa». La rivelazione in conferenza

L’allenatore del Milan Pioli ha rivelato in conferenza stampa gli elogi di Spalletti svelando un retroscena con il ct della Nazionale.

RIVELAZIONE ELOGI DI SPALLETTI – «Sempre stato d’accordo con Lucianone, ora in modo più convinto. Fa sempre piacere ricevere i complimenti dai colleghi, perché solo chi fa l’allenatore sa cosa significa fare questo mestiere. Ci siamo sentiti un paio di settimane fa perché mi aveva chiesto il programma di allenamenti poi non è riuscito a passare. L’ho sempre stimato tanto, ha sempre migliorato i giocatori a disposizione. Meritatamente allena l’Italia, gli faccio un in bocca al lupo per le prossime esperienze».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI LAZIO MILAN