Pioli a Sky: «Ci è mancato il guizzo ma questa squadra può sistemare le cose al ritorno. Sul fuorigioco di Lukaku e il mano di Abraham...»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Sky dopo la partita contro la Roma di Europa League 2023/24. Le dichiarazioni

NON IL SOLITO MILAN – «Abbiamo avuto qualche difficoltà nel primo tempo sì, dove dovevamo fare scelte più coraggiose senza palla. Un paio di situazioni le han create ma abbiamo preso gol su calcio d’angolo dove sono stati più furbi di noi. Dopo la partita l’abbiamo fatta, magari non con la solita lucidità. Il pareggio ci stava, ma c’è un’altra partita e credo che la squadra possa fare di più e possa sistemare le cose».

SORPRESE TATTICHE DELLA ROMA – «El Shaarawy a destra non ce l’aspettavamo ma non cambia niente. Theo-Rafa han trovato meno spazio ma le occasioni le abbiamo creato. Abbiamo avuto situazioni per pareggiare ma non ci siamo riusciti. Mi è piaciuta la squadra nel secondo tempo, devi prenderti dei rischi contro questa squadra. Ci è mancato il guizzo, la situazione in cui sbloccare la partita e rimediare allo svantaggio».

PREOCCUPATO PER IL RITORNO – «Non mi preoccupa anzi, mi aspetto tanto orgoglio, tanta volontà e dimostrare che siamo una grande squadra. Ribaltare questo risultato non è facile, lo possono fare solo le squadre forti. Dobbiamo migliorare la prestazione di stasera».

IN COSA DOVEVANO ESSERE PIU’ CORAGGIOSI – «Siccome avevamo impostato per andare aggressivi con i due attaccanti sui centrali della Roma, doveva rompere un difensore centrale. Invece abbiamo mantenuto troppo il 2 contro 1 con Lukaku e abbiamo costretto Bennacer e Reijnders a ballare nel due contro tre. La scelta era diversa per come l’avevamo preparata e siamo stati meno attenti nel rompere con un difensore centrale. Arbitro? Mi piace di più parlare di gioco ma mi è sembrato che il fuorigioco sul quale è nato il calcio d’angolo della Roma… Abraham voleva colpirla di testa e l’ha presa con la mano. Dobbiamo giocare meglio, con più intensità e lucidità. Ma anche su El Shaarawy abbiamo sbagliato ad andare in uscita. Tante situazioni puoi sbagliarle e arrivare un attimo dopo. Abbiamo giocato una discreta partita e non un’ottima partita ma abbiamo le qualità per farlo giovedì prossimo».

MANCATA COMUNICAZIONE – «Sì ma la comunicazione fa parte dell’organizzazione della squadra».

CAMBI TARDIVI? – «Perché stanno giocando ad altissimo livello da tempo e sono in fiducia. Anche in una serata non migliore per loro ti puoi aspettare una giocata importante. Ho fatto i cambi quando pensavo fosse giusto».