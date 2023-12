Pioli a Sky: «Contro il Newcastle come una finale. Leao ha voglia di giocare e su Ibra...»

L’allenatore del Milan Pioli ha parlato alla vigilia della sfida contro il Newcastle: tutte le parole a Sky

L’allenatore del Milan Pioli ha parlato alla vigilia della sfida contro il Newcastle a SkySport.

PARTITA DECISIVA – «Deve essere una finale. Dobbiamo interpretarla così, come l’abbiamo preparata. Dobbiamo vincere per restare in Europa, l’abbiamo preparata con attenzione».

DISCORSO ALLA SQUADRA – «Ho parlato tanto sta mattina. Ormai siamo esperti, abbiamo vissuto certi appuntamenti da dentro o fuori. Ho una squadra consapevole e i ragazzi daranno il massimo. I nostri avversari partono forte ma dovremo avere molta qualità».

PAROLE DI HOWE – «È un ottimo allenatori e fa sempre piacere quando riconoscono il lavoro. Tutto il cammino che abbiamo fatto ci hanno portato fino qui. Abbiamo un’altra occasione per dimostrare che il lavoro che abbiamo fatto».

SU LEAO – «Non ho mai visto Leao triste, sta bene e ha voglia di giocare. La serenità è una delle qualità principali».

È UNA FINALE ? – «Assolutamente si. Hanno perso solo una volta in casa quindi se vogliamo vincerla dovremo mettere in campo una grande prestazione».

SU IBRAHIMOVIC – «Ci siamo sentiti ieri. Lui è sempre stato il Re delle sfide. Gli è sempre piaciuto competere e dimostrare di essere il più bravo. Per l’esperienza che ha sarà sicuramente un valore aggiunto».