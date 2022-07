Pioli sempre on fire: dagli incitamenti ad Adli al lavoro del suo staff

Resta sempre on fire Stefano Pioli. Il lavoro a Milanello prosegue sotto lo sguardo attento del tecnico rossonero

Le vacanze e lo Scudetto non gli hanno tolto il suo spirito, anzi. Stefano Pioli continua ad essere On Fire in questi primi giorni di raduno a Milanello. Come riporta la Gazzetta dello Sport, è diventato virale il video in cui parla francese con Adli. Un episodio che dimostra ancora una volta le doti relazionali del tecnico rossonero.

Per il nuovo arrivato dal Bordeaux tanti incoraggiamenti durante le sessioni di allenamento. Intanto nel Centro Sportivo di Carnago prosegue il restyling. Si lavora ad una struttura per la formazione Primavera, dopo di che la prima squadra estenderà i suoi spazi.

Cambia qualcosa anche nello staff, con Flavio Roma che prende il posto di Dida come preparatore dei portieri. Per il resto tutti confermati, da Murelli come vice a Daniele Bonera fino a Gianmarco Pioli, l’uomo dei dati.