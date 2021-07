Pioli, rifiutato il Tottenham in estate: aspetta il rinnovo con il Milan

Secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli in estate avrebbe rifiutato un’offerta del Tottenham

Secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli in estate avrebbe rifiutato un’offerta del Tottenham che avrebbe pensato a lui per il dopo-Mourinho.

Il tecnico parmigiano infatti non aveva dubbi riguardo la propria volontà di restare in rossonero dopo la straordinaria cavalcata che ha permesso ai rossoneri di arrivare secondi in campionato e centrare l’obiettivo stagionale della qualificazione in Champions. Presto le parti si incontreranno per il rinnovo dell’attuale contratto in scadenza tra un anno.