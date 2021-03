Pioli predica coraggio: a Manchester arriva un Milan ambizioso

Pioli non si piange addosso per le tante assenze e vuole un Milan coraggioso: i quarti di finale sono un obiettivo concreto

Il Milan di Pioli sarà impegnato domani alle 18:55 contro il Manchester United all’Old Trafford per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Una partita che sulla carta sembra proibitiva non solo per la caratura dell’avversario ma anche e soprattutto per le tante assenze che hanno falcidiato la rosa rossonera.

NIENTE ALIBI – Il tecnico ex Fiorentina però non vuole accampare scuse e manderà in campo una formazione competitiva col compito di tenere aperto il passaggio del turno. La mentalità è quella giusta: nulla per Pioli va lasciato al caso