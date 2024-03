Pioli non ha dubbi su Leao: «Gli manca questo per diventare quel campione che ho sempre pensato». Le sue parole a Sky

Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del suo Milan contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole su Leao.

LEAO – «Noi lo abbiamo accompagnato e lui si è lasciato accompagnare. Gli manca poco per diventare quel campione che ho sempre pensato potesse diventare. Non nelle giocate e nei gol solo, ma anche negli atteggiamenti. Facciamo tanto affidamento su Leao, come il Psg su Mbappé e il City su Haaland. Ora Leao è top, è difficile per i difensori tenerlo».

LE PAROLE DI PIOLI A SKY DOPO FIORENTINA-MILAN