Pioli a Sky: «La palla non voleva entrare. Riserve non all’altezza? Dico questo»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Sky dopo la partita contro l’Empoli. Queste le sue dichiarazioni

Stefano Pioli a Sky dopo Milan Empoli.

RIMPIANTI – «Non è il risultato che volevamo e il rimpianto possiamo averlo per il primo tempo. Dovevamo essere più presenti nell’area. Abbiamo giocato con intensità, non concedendo niente a loro. Nel secondo tempo abbiamo fatto tutto quello che dovevamo per vincere ma la palla oggi non voleva entrare. Vedo una squadra in salute ed è un risultato negativo ma non una prestazione negativa».

SI ASPETTAVA DI PIU’ DALLE RISERVE – «Dagli attaccanti ci si aspetta il gol ma le occasioni le abbiamo avute. L’area dovevamo riempirla meglio, ma non solo con i due attaccanti. La squadra ha fatto una buona partita ma quando non arriva la vittoria qualcosina ci è mancato».

RISERVE NON ALL’ALTEZZA – «Il tuo giudizio poteva essere diverso se Rebic e Origi avessero fatto gol. De Ketelaere in allenamento fa tutto ciò che serve per convincermi, è pronto a dare il suo contributo e lo darà».

DE KETELAERE – «In allenamento lavora quanto e come i suoi compagni, con intensità. Charles si farà trovare pronto quando verrà chiamato. È un ragazzo maturo che sa che può superare le difficoltà».

NON FAR ARRIVARE GLI AVVERSARI IN AREA – «Era tanto che non giocavamo con questa energia e compattezza. Chiaro che sono dispiaciuto, volevamo vincere dopo il 4-0 a Napoli. Dobbiamo migliorare il nostro gioco e il nostro gioco sta migliorando».

INVENTARSI QUALCOSA COL NAPOLI – «Non faccio nessuna genialata, io ho solo messo in campo una squadra equilibrata. A Napoli abbiamo sfruttato le motivazioni superiori, in quel caso ci mette qualcosa in più. Mercoledì avremo entrambi grandissime motivazioni. Mi aspetto un Napoli forte com’è stato domenica scorsa. Le partite cambiano, alla prima vera occasione abbiamo segnato. Mi aspetto una partita completamente diversa, analizzeremo quella di domenica ma ci sono cose da fare meglio. Potremo cambiare qualcosa nella costruzione perché il Napoli ci ha messo più volte in difficoltà. Dobbiamo essere compatti, attenti e determinati e lo saremo. La partita è importante, giocare la Champions a San Siro è bellissimo».