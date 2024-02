Pioli a Milan TV: «È stata una qualificazione più difficile di quanto pensavamo». Le parole del tecnico rossonero dopo Rennes Milan

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Milan Tv dopo Rennes Milan:

RENNES – «Ci aspettavamo qualcosa di diverso rispetto all’andata. E’ stata una partita difficile e una qualificazione più difficile di quanto pensavamo. Bene aver passato il turno, meno bene la sconfitta».

RIPARTENZE – «Abbiamo avuto l’occasione per fare qualche gol in più. Potevamo essere più efficaci nelle ripartenze ma anche più solidi in fase difensiva».

ENERGIE – «Giocare in Europa League sappiamo tutti cosa significa, recupereremo le energie e faremo la miglior prestazione possibile con l’Atalanta».

AVVERSARIE OTTAVI – «Sono tutti forti, saranno impegni difficili. Se vuoi andare fino in fondo chiunque arrivi sarà difficile. Ma chiunque ci prenderà non sarà contento di trovare noi».