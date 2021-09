Ibrahimovic e Giroud insieme dal 1′? Pioli ci pensa. Ecco cosa ha detto

Stefano Pioli ha parlato della possibilità di giocare in attacco con Ibrahimovic in coppia con Giroud. Le parole del tecnico rossonero

Presente all’evento ‘Campioni sotto le stelle‘ di Biella, Stefano Pioli ha risposto alle domande dei giornalisti. Ecco cosa ha detto sulla possibilità di far giocare insieme Giroud e Ibrahimovic.

IBRA E GIROUD – «Sono due grandi giocatori, ma hanno caratteristiche diverse tra loro. Olivier ci dà un punto di riferimento in profondità e fa presenza in area; Zlatan ormai è un regista offensivo: gli piace toccare più palloni e non star fermo dentro all’area di rigore. Penso che quando saranno tutti e due al 100%, mi auguro presto, potremo provare a farli giocare insieme. Non esserci riuscto prima è un peccato, ma non c’è ancora stata l’occasione. Credo si possa fare».

