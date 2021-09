Pioli torna sul caso Eriksen: «La lucidità di Kjaer è stata incredibile»

Stefano Pioli è tornato a parlare di quanto accaduto ad Eriksen durante Euro2020 e della lucidità di Simon Kjaer. Le sue parole

Presente all’evento ‘Campioni sotto le stelle‘ di Biella, Stefano Pioli ha risposto alle domande dei giornalisti. Ecco cosa ha detto su quanto accaduto ad Eriksen durante Euro2020 e sulla lucidità di Simon Kjaer.

«C’era grande ansia per Eriksen e la presenza di Kjaer mi ha reso più partecipe. Simon ha fatto una cosa che non è da tutti i giorni. Io non avevo dubbi sulle sue qualità umane, ma la sua lucidità è stata incredibile. All’inizi ho pensato al peggio, ma poi è stato un grande sollievo per tutti quanti. Ne abbiamo parlato spesso in quel periodo, adesso però credo che Simon abbia bisogno di superare questo momento insieme al suo migliore amico. Ora cerchiamo di parlare di qualcos’altro, per cercare di dimenticare».