Milan-Lazio: Ibrahimovic scalpita e Pioli ci pensa

Zlatan Ibrahimovic verso il recupero. Contro la Lazio il gigante svedese dovrebbe essere a disposizione di Stefano Pioli

Domenica il Milan sfiderà la Lazio nel match valido per la terza giornata di Serie A. I rossoneri vogliono proseguire il cammino positivo e si apprestano ad affrontare un tour de force importante: dopo i biancocelesti, infatti, il Diavolo dovrà sfidare Liverpool e Juventus.

Pioli deve fare a meno di Giroud, causa Covid, ma recupera Zlatan Ibrahimovic. Il gigante svedese non è ancora al 100% ma è fondamentale la sua presenza in attesa del rientro del francese. Qualora non dovesse partire titolare, il tecnico rossonero schiererà in avanti uno tra Leao o Rebic, visto che Pellegri non sarebbe in condizione. Lo riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport.