Ibrahimovic mostra i muscoli: 40 anni?! Lo svedese forma super – VIDEO

Zlatan Ibrahimovic da poco si è aggragato alle sessioni di allenamento in gruppo con il Milan, a quasi 40 anni la forma è super

Come Benjamin Button. Zlatan Ibrahimovic è carico per tornare in campo. L’attaccante svedese si è aggregato al gruppo nei giorni scorsi, e punta la Lazio per rimettere piede sul terreno di gioco. A quasi 40 anni – li compirà il prossimo 3 ottobre – lo svedese sembra non avere limiti e superare ogni volta gli acciacchi dell’età.

In un video riportato su canali social di Espn Fc lo si vede durante l’allenamento in perfetta fisica, con i muscoli scolpiti. In allegato il commento: «Zlatan compie 40 anni il mese prossimo» con tanto di faccina sorpresa/imbarazzata.