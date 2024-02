Pioli e l’impegno del giovedì in Europa League: «Fa la differenza, l’Atalanta ha avuto la settimana libera!». Le parole del tecnico rossonero in conferenza stampa

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dell’impegno del giovedì di Europa League contro il Rennes. Ecco le parole del tecnico rossonero in vista della sfida di campionato con l’Atalanta:

PAROLE – «Fa differenza, basta pensare alla preparazione della partita di domani. L’Atalanta ha avuto una settimana libera per prepararla. Ma noi vogliamo essere protagonisti in campionato e in Europa League: le difficoltà aumentano ma le motivazioni sono forti dentro di noi, vogliamo fare bene già a partire da domani».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN-ATALANTA